Sankt Martin mal anders

Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 16:55 Uhr

Bedingt durch die Corona-Bestimmungen wurden die Martinsumzüge in diesem Jahr vielerorts ganz abgesagt. In vielen Kommunen regte sich Kreativität, was die Freude am Laternenlicht angeht, wie auch in der Comenius Kita Steineroth.

Die Laterne ist das markanteste Zeichen des Martinsfests – auf sie mussten die Kinder auch in diesem Jahr nicht verzichten, denn bereits beim Betreten der Einrichtung wurden die Kinder und Eltern mit Lichtern und Martinsmusik begrüßt. Zum gemeinsamen Frühstück verteilten die Erzieherinnen die traditionellen Martinsbrezeln. Ein kleiner Martinsumzug durfte an diesem Morgen natürlich auch nicht fehlen. Hierbei zogen die Kinder und Erzieherinnen singend mit ihren selbstgebastelten Laternen durch die abgedunkelte Einrichtung. Zum Ausklang des festlichen Vormittags spielten die Erzieherinnen für die Kinder das Schattentheater: „Die Geschichte von Sankt Martin und den Laternenkindern“. Selbstverständlich erhielten auch alle Geschwisterkinder eine Martinsbrezel.