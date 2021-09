Landfrauen Weyerbusch wandern rund um Fiersbach

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die Weyerbuscher Landfrauen in Fiersbach.

Von dort aus führte der Weg Richtung Ersfeld. Weiter ging es zwischen hohen Maisfeldern nach Mehren. Die erste Rast wurde am Weiher gemacht. Frisch gestärkt machten sich die Teilnehmerinnen an den Aufstieg über den Sagenweg zum Westerwaldsteig. Der Weg führte am Mehrbach entlang durch eine kleine Schlucht zu einer flachen Stelle, wo ein schmaler Betonsteg über den Bach geht und man trockenen Fußes über das Wasser kommt. Dort ist nochmal eine schöne Stelle zum Verbleiben. Nachdem sie nochmal eine Pause eingelegt hatten, ging es über den Mühlenberg zurück nach Fiersbach. Zum Abschluss gab es dort Kaffee und Kuchen. Das war nach der langen Corona-Pause ein gelungener Tag.