Kita „Zur Wundertüte“ erhält Spende

Der bis zu diesem Herbst amtierende Elternausschuss hatte während seiner Amtszeit durch die Durchführung eines Second-Hand-Basares fleißig Geld gesammelt. So kam noch vor dem Corona-Lockdown ein schöner Erlös zusammen. Bereits im Oktober konnte die Übergabe einer Ritterburg und eines Anti-Aggression-Spielmaterials, welches das Faustlos-Präventionsprogramm unterstützt, stattfinden. Der Schrankaufsatz mit Whiteboard und Spiegel konnte erst jetzt an die Kitaleitung überreicht werden. Die Kinder nahmen die Tafel direkt in Beschlag und nun entstehen täglich viele neue Kunstwerke.