Katholische Kita St. Matthias bekommt Besuch von Motorradgespann

Pünktlich um 9.30 Uhr ertönt ein Motorengeräusch gegenüber der katholischen Kindertagesstätte St. Matthias in Niederschelderhütte.

Ein wunderschönes Motorradgespann, eine BMW R 26, Baujahr 1958, mit Beiwagen Steib LS 200, Baujahr 1952, wurde von Michael Klappert aus Niederschelderhütte auf den ehemaligen Schulhof der alten Schule in Niederschelderhütte gefahren. Dort wurde „Klemens“ (Name des Gespanns) sehnlichst von 37 Kindern der katholischen Kita St. Matthias erwartet.

Mit Fahrradhelmen auf dem Kopf und einer schriftlichen Erlaubnis der Eltern in der Hand konnte für jedes Kind ein kleiner Traum in Erfüllung gehen. Zu dieser Sommerspass Aktion kam es ganz spontan. Immer dann, wenn Klappert, Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, mit seinem Motorradgespann an der Kita vorbeifuhr, riefen die Kinder „Hurra Hurra“. Und kürzlich hat er den Kindern tatsächlich angeboten, mit ihnen eine Runde, insgesamt waren es 13 Kilometer, auf dem Parkplatz zu drehen. Besser hätte diese Woche nicht beginnen können. Vor allem, weil es dank der Oldtimerfreunde Niederschelderhütte und der Kreispolizeibehörde Siegen Wittgenstein, die diese Aktion unterstützt haben, noch tolle Geschenke für alle Kinder und Erzieherinnen gab. Kurz vor den Sommerferien ein tolles Erlebnis für die Kinder und Erzieherinnen der katholischen Kita St. Matthias, die sich auf diesem Wege herzlich bedanken.