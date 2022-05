CDU-Politiker Dr. Matthias Reuber besuchte die Oberstufe der IGS-Horhausen

In einer „aktuellen Stunde“ erhielten die Sozialkundeschüler der Klassenstufe 11 der IGS Horhausen Besuch des Landtagsabgeordneten Dr. Matthias Reuber, CDU, um mit ihm in Diskurs zu gehen. Gemeinsam mit dem Schulleiter Norbert Schmalen und ihrem Fachlehrer Oberstudienrat Tobias Buddendiek hatten die Schüler eine Stunde Zeit, um mit dem Politiker über den Alltag eines Landtagsabgeordneten zu sprechen. Dabei beantwortete Dr. Reuber Fragen zu aktuellen und brisanten Themen wie der Pandemie und dem Ukraine-Konflikt, die von der gesamten Runde mit Engagement diskutiert wurden. Am Ende der Veranstaltung bot er zwei Schülerinnen die Möglichkeit am Girls-Day in Mainz im Landtag beizuwohnen. Die gesamte Schülerschaft bekundete am Ende der Veranstaltung, hilfreiche Erkenntnisse für den Umgang mit den sehr emotionalen Themen des aktuellen Weltgeschehens gewonnen zu haben.

Bericht von Colin Wirth, Klasse 11, IGS-Horhausen.