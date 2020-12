CDU Wissen verteilte Weckmänner in der Innenstadt

Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 15:42 Uhr

Am vergangenen Samstagmorgen verteilte die CDU Wissen Weckmänner an Familien mit Kindern in der Innenstadt, um auf die Tradition der Martinszeit nicht ganz verzichten zu müssen. Dazu erklärt der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Wissen, Michael Rödder: „Auch wenn der beliebte Martinszug dieses Jahr der Pandemie weichen muss, so wollen wir den Familien und Kindern trotzdem einen Weckmann überreichen. Wir hoffen, dass im kommenden Jahr wieder ein Martinszug in gewohnter Weise stattfinden kann“.