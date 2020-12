Willems Kampfkunst Akademie Koblenz: Kampfkünstler kämpfen und spenden für Ambulantes Kinderhospiz

Archivierter Artikel vom 17.03.2020, 09:42 Uhr

Ob im Streetfight mit Andreas Delies, Shaolin Kempo mit Florian Hahn, Kickboxen mit Emin Dertsiz oder Kids Action mit Weltrekordhalterin Xena Britzius – all das machte diesen Tag für jeden der Teilnehmer zu einem besonderen Ereignis. In den Pausen wurde bei Kaffee, Kuchen, einem tollem Büfett und Getränken verschnauft.

Der aus dem Event gewonnene Erlös von 1.000 Euro wurde auch in diesem Jahr an das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Koblenz gespendet. Bei dem Termin der Scheckübergabe trafen sich der erste Vorsitzende, Bernie Willems, der Medienbeauftragte Werner Scholz und der Kassenwart Uwe Schmitz der Willems Kampfkunst Akademie mit dem zuständigen Mitarbeiter des Hospizes, Dirk Griesel. Er erklärte in einem Gespräch und anhand von Fotos, wie auch diese Hospiz-Spende für gemeinsame Feste und Spielveranstaltungen sowie kleine Urlaubstrips für die Kinder und Jugendlichen und noch vieles mehr verwendet werden wird. „Es tut gut, Gutes zu tun“, so der WKA-Koblenz-Vorsitzende, Bernie Willems, und versprach, dies auch 2020 erneut mit vollem Herzen zu wiederholen.