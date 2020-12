Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 10:45 Uhr

Wegen COVID-19 arbeiteten die Mitglieder des Wassersportclubs in mehreren Gruppen.

Kürzlich hatte der Wassersportclub (WSC) Untermosel seinen Herbstarbeitstag geplant. Bedingt durch COVID-19 musste man improvisieren. So arbeiteten die Mitglieder in mehreren Gruppen und erledigten alle notwendigen Arbeiten auf dem Vereinsgelände, so dass der Winter nun ruhig kommen kann. Der Dank des WSC Untermosel gilt allen Helfern und den Freunden des Vereins für ihren Einsatz.