Über das eigene Weinglas hinausgeschaut – Mittelrhein Riesling Charta erlebte intensiven Austausch in der Wachau

Archivierter Artikel vom 17.03.2020, 08:58 Uhr

Dort standen ein abwechslungsreiches Programm zur Stärkung der Gruppendynamik, aber auch spannende Gespräche zu aktuellen Themen und Herausforderungen in der Weinbaupolitik an. Am Morgen des ersten Tages der Reise machten sich die Teilnehmer vom UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal auf in Richtung eines anderen berühmten Welterbes: der Wachau. Als eines der bekanntesten Weinbaugebiete Österreichs stellte es den perfekten Zielort für die Reise der mittelrheinischen Winzer dar.

Neben der Besichtigung befreundeter Weingüter wie der Domäne Wachau mit Kellermeister Clemens Aigner, dem Weingut Jamek und dem Weingut Graben Gritsch stand ein fachlicher Austausch ganz oben auf dem Programm. Mit dem Weingut Knoll wurde sich zur aktuellen Weinbaupolitik ausgetauscht und im Nikolaihof, dem ältesten Weingut Österreichs, stand ein Austausch zu verschiedensten aktuellen Themen an. So wurden unter anderem das neue Weingesetz und die Herkunftspyramide ausführlich beleuchtet und diskutiert. Eine Führung durch das Weinerlebnis der Winzer Krems zeigte auf, dass Touristen in der Wachau in acht Stationen ein Weinerlebnis der besonderen Art erleben können.

Das fachliche Programm wurde von kulturellen Besichtigungen ergänzt. So besuchten die Teilnehmer die Stadt und die Ruine von Dürnstein, das Welterbezentrum und die Stadt Krems mit der Landesgalerie, das Benediktinerkloster Stift Melk und die Stadt Melk. Zum Abschluss der mehrtägigen Fahrt waren sich alle Teilnehmer einig, dass die Fahrt ein voller Erfolg war. Bernhard Praß, Vorsitzender der Mittelrhein Riesling Charta, bestätigte: „Der fachliche Austausch mit den österreichischen Kollegen war sehr wertvoll. Wir konnten aktuelle Themen besprechen und gleichzeitig die Gemeinschaft der Charta-Mitglieder weiter stärken.“ Weitere Informationen zur Mittelrhein Riesling Charta finden Sie unter www.riesling-charta.com.