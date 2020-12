Spinnennetz Koblenz organisierte Versammlung von Frauen am Frauenplatz am internationalen Frauentag

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 12:19 Uhr

„Ohne uns geht nix – Es ist fünf vor zwölf!“ Zu diesem Motto und zu diesem Zeitpunkt versammelten sich Frauen am Frauenplatz – früher Schängelbrunnen – am Rathaus, um den internationalen Frauentag zu begehen.

privat privat

Das Koblenzer Spinnennetz hat dies organisiert. Im Namen des Spinnennetzes – zu Hause im Frauenzimmer in der Florinspfaffengasse – begrüßten Jutta Lehnert und Christiane Klein die versammelten Frauen und Männer. Ruja sprach über die schwierige Situation syrischer Flüchtlingsfrauen, zeigt sich aber auch stolz auf deren Kraft, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Jutta Lehnert ermutigte die gläubigen Frauen, sich nicht an einer unreformierbaren Kirche abzuarbeiten, sondern ihre Kraft in neue Projekte zu stecken. Gabi informierte die Anwesenden über die Situation der Straßennamen in Koblenz. Nur ein Bruchteil der Straßen ist nach Frauen benannt, obwohl es genügend Vorschläge gibt und ebenso Möglichkeiten, Straßennamen aufgrund des Zusammenhangs mit der NS- oder Kolonialgeschichte zu beseitigen. Berührend waren die Lieder von Thora Pindus, die die Veranstaltung mit selbst komponierten Liedern mit Gesang und Piano thematisch begleitete. Nach dem Sektempfang ging es für viele weiter zur Demo Richtung Bahnhof.