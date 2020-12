Schängel-Shopping-Week war ein voller Erfolg

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 13:23 Uhr

Kürzlich hat in der Koblenzer Innenstadt und im Gewerbepark an der B9 erstmalig die Schängel-Shopping-Week stattgefunden.

Alle Kunden, die in diesem Zeitraum in einem der teilnehmenden Unternehmen eingekauft haben, können noch bis zum 30. September am mega Gewinnspiel teilnehmen. Neben den Hauptpreisen, zwei Mal 1000 Euro Shopping Gutschein von Forum Mittelrhein und Löhr Center, gibt es weitere 50 Gutscheine im Wert von bis zu 5000 Euro zu gewinnen. Dazu muss der Kassenbon des Einkaufs aufbewahrt und die Gewinnspielkarte oder das entsprechende Online-Formular ausgefüllt werden. Am 1. Oktober findet die Live-Ziehung der Gewinner statt und wird online übertragen. Weitere Informationen dazu wird es in Kürze auf der Webseite der Schängel-Shopping-Week geben.

In über 250 Geschäften und Gastronomie-Betrieben warteten viele tolle Angebote und Aktionen auf die Besucher. Alle Shops aus Forum Mittelrhein und Löhr Center waren vertreten und besonders im Quartier der Schloßstraße haben sich viele Unternehmen beteiligt. Hier wurden die verschiedenen Angebote und Rabattaktionen sehr gut angenommen. Mit kleineren Überraschungen und Sofortgewinnen am Glücksrad konnten neue Gäste gewonnen werden. Viele Kunden haben Ihre Chance auf einen der Preise des mega Gewinnspiels zur Schängel-Shopping-Week genutzt.

Koblenz-Stadtmarketing freut sich über die Beteiligung der vielen Unternehmen und den entsprechenden Zulauf an Gewinnspielteilnahmen. „Mit der Schängel-Shopping-Week und allen Partnern gelingt es uns, die Vielfalt und die Leistungsfähigkeit unserer Stadt zu zeigen und die lokalen Betriebe vor Ort maßgeblich zu unterstützen. In den kommenden Jahren plant man, die Aktionswoche infolgedessen regelmäßig als Auftakt zum SchängelMarkt stattfinden zu lassen. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung unserer Partner, durch die die Schängel-Shopping-Week erst möglich wurde und freuen uns bereits auf die nächste Auflage“, so Frederik Wenz, Citymanager und Geschäftsführer von Koblenz-Stadtmarketing. Weitere Informationen gibt es unter www.schaengel-shopping-week.de.