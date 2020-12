RSC Untermosel ermittelt Vereinsmeister im Bergzeitfahren

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 11:48 Uhr

Kürzlich ermittelte der RSC Untermosel seine Vereinsmeister im Bergzeitfahren. Dazu trafen sich 13 Frauen und Männer am frühen Nachmittag in Pommern und fuhren gemeinsam zur Wettkampfstrecke nach Ellenz-Poltersdorf.

Während das Funktionspersonal den Start- und Zielbereich herrichtete, hatten die Sportler ausreichend Zeit, sich bestmöglich für den Wettkampf aufzuwärmen. Die Zeitfahrstrecke führte vom Ellenz-Poltersdorfer Sportplatz durch die Weinberge hoch zur Straße, die den Golfclub Cochem mit Senhals verbindet. Dabei musste auf einer Länge von sechs Kilometern ein Höhenunterschied von 260 Metern überwunden werden.

Gestartet wurde im Abstand von einer Minute. Da aufgrund der Corona Pandemie in diesem Jahr alle Rennen abgesagt wurden, war dieses Bergzeitfahren für alle Athleten sowohl Standortbestimmung als auch erster Härtetest. Der schnellste Mann bewältigte die Strecke in 15 Minuten und einer Sekunde, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 24 Kilometer in der Stunde entspricht. Überraschungen blieben aus. Die Favoriten setzten sich erwartungsgemäß auch in diesem Jahr durch, allerdings konnten die Herausforderer ihre Zeitabstände drastisch verkürzen, was auf ein spannendes Bergzeitfahren im nächsten Jahr schließen lässt. Vereinsmeisterin wurde Petra Walter, Vereinsmeister Christian Wilkening.