Radtour Health for Future

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 10:36 Uhr

Kürzlich radelten 55 Mediziner und Studierende aus ganz Deutschland vom Deutschen Eck in Koblenz über Remagen (Zwischenstopp) zum Kölner Dom, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.

„Der Klimawandel bedroht unsere Gesundheit, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Es waren Ärzte, Studenten aus Berlin, Hamburg, München, Freiburg, Bonn, Köln, Tübingen, Koblenz, Aachen, Bielefeld et cetera. Da radelten junge Studierende neben (Chef-)Ärzten im Ruhestand, die sich zur gemeinsamen Aktion fanden. Alle in weißer Berufskleidung. Bei der Schlusskundgebung am Kölner Dom waren es laut Polizei (die uns danach auf einer critical mass zum Unicampus begleitete) etwa 100 Teilnehmende. Und alle lobten unsere schöne Stadt Koblenz, die meisten waren zum ersten Mal hier.“