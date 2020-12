Pfadfinden in Kettig und Weißenthurm: Tageslager war mit Abstand ein voller Erfolg

Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 14:08 Uhr

Als dann aber im März die Schulen geschlossen wurden musste sie schnell kreativ werden. Das große Diözesan-Pfingstlager, das in diesem Jahr auf dem Jugendzeltplatz in Rhens stattfinden sollte wurde bereits frühzeitig vom Veranstalter abgesagt. Auch unsere Leiterrunde hat alle Gruppenstunden auf Eis legen müssen und dachte sich einige Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen aus, die entweder zuhause oder draußen gemacht wurden.

Die Aktivitäten bereitete die Leiterrunde per Online-Meeting vor und sendete sie über WhatsApp an die Stammesmitglieder. So gab es Wochenaufgaben wie zum Beispiel sein eigenes Zeltlager zuhause aufbauen oder einen Avokadokern einpflanzen. Kurze Zeit später startete dann das Spiel „Findet Bob!“, bei dem der sympathische Playmobil-Mann Bob in einem Kästchen eine Reise durch die Wohnorte der Mitglieder, Kettig, Weißenthurm und Mülheim-Kärlich, antrat. Bobs Versteck wurde hier durch einen Bildhinweis an die Mitglieder übermittelt, die ihn fanden und weiterversteckten.

Nach dem Online-Pfingstlager der Diözese am Samstag vor Pfingsten startete auch unser Stamm mit den ersten Online-Gruppenstunden, die sehr gut von den Kindern und Jugendlichen angenommen wurden. Hier spielten wir verschiedene Spiele und bastelten. Es gab auch Zeit, sich über die aktuelle Situation zuhause und später dann in der Schule auszutauschen.

Kürzlich wagten wir dann die erste Aktion seit den Schulschließungen bei denen auch wieder Kinder- und Jugendliche dabei waren. Bei unserem „Tageslager“ trafen wir uns in Sayn um gemeinsam auf dem Traumpfädchen „Sayner Aussichten“ zu wandern. Als wir in der Mittagszeit an der Brex ankamen gab es ein gemeinsames Picknick und wir spielten verschiedene Spiele. Später ging es dann, begleitet von Kazoo-Musik, weiter auf die Burg Sayn und durch den Schlosspark. Am Ende der Wanderung konnten sich die Kinder noch in der Brex abkühlen bevor sie von ihren Eltern abgeholt wurden. Das Tageslager war (mit Abstand) ein voller Erfolg.

Wir wünschen uns sehr, dass wir uns nach den Ferien, wenn in den Schulen wieder der Regelbetrieb anläuft, wieder regelmäßig zu Gruppenstunden treffen können. Wir bleiben in dieser Sache optimistisch und laden jetzt schon alle Kinder und Jugendlichen aus Kettig, Weißenthurm und Mülheim-Kärlich ab der zweiten Klasse zu unseren Gruppenstunden ein.

Falls ihr Interesse habt bei unserem Stamm reinzuschnuppern, bittet einfach eure Eltern eine E-Mail an info.fuf@gmx.de zu schicken. So erfahrt ihr dann auch wo und wann wieder Gruppenstunden stattfinden."