Ortsgemeinde beteiligt sich an Renovierungsarbeiten der Schützenhalle

Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 09:21 Uhr

Ebenso sollen die Trennwände in Eigenleistung erneuert werden. Gerne unterstützt die Ortsgemeinde Kettig dieses Projekt und beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 500 Euro an den Investitionskosten. Zur obligatorischen Scheckübergabe traf sich Ortsbürgermeister Peter Moskopp mit den Vertretern der Schützenbruderschaft in der Schützenhalle und konnte sich dort vor Ort von den bereits vorangeschrittenen Renovierungsarbeiten überzeugen.