MGV „Cäcilia“1920 Löf diskutiert über Wiederaufnahme der Chorproben

Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 11:27 Uhr

Es ist nicht alleine die Freude am Gesang was den Sängern fehlt, es sind auch die sozialen Kontakte die sie schmerzlich vermissen. Aber nicht nur die Chorproben, auch die für den 27. bis 28. März geplanten Jubiläumsfeiern zum 100-jährigen bestehen, die diesjährige Vereinstour und nicht zuletzt das trationelle Erntedankfest im September, konnten wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Kürzlich haben sich die Sänger auf dem Hermann-Brachtendorf-Platz zu einem Informationsaustausch und gemütlichen Beisammensein getroffen. Nach der Begrüßung und Informationen zur aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Vorsitzenden Rudi Zenz, berichtete der Chorleiter Patrick Nikolay von bereits erfolgreich durchgeführten Chorproben eines befreundeten Vereins. Nach einem ausgiebigen Meinungsaustausch haben alle anwesenden Sangesbrüder für die Wiederaufnahme der Chorproben unter Beachtung der Hygieneauflagen plädiert. In Absprache und Termin-Festlegung mit der Verbandsgemeinde könnte dann im Oktober mit den Chorproben in der Sonnenringhalle begonnen werden. Im Anschluss haben die Sänger bei sommerlichen Temperaturen, kühlen Getränken und von Toni und Wilma servierten leckeren Imbiss, noch in gemütlicher Runde zusammen gesessen.