Meddy´s LWT wählt neuen Vorstand

Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 08:23 Uhr

Die bisherige Vorsitzende Petra Itschert-Rasch kandidierte nicht mehr und gab die Leitung an Rosi Schütz-Schreeven ab. Rudolf Kahlenberg wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Neue Kassenwartin und damit Nachfolgerin von Norbert Neyes ist Andrea Pörsch. Eike Loesch hat künftig die Schriftführerfunktion inne und ist darüber hinaus anstelle von Helene Gattes Referent Nordic Walking-Treff. Andreas Decker und Wolfgang Reith wurden als Referent Lauftreff beziehungsweise Gesundheitskurse in ihren Ämtern bestätigt. Für die neue Funktion Referent Öffentlichkeitsarbeit wählte die Versammlung Helmut Eich. Martina Schulz und Antje Ueberholz wurden als Kassenprüfer erneut berufen.

Zuvor hatte Geschäftsführer Wolfgang Scholz über die Mitgliederentwicklung, die Vorstandsarbeit, den Umfang der Übungsleiterstunden sowie über die Öffentlichkeitsarbeit und die in 2019 durchgeführten Veranstaltungen informiert. Der von Nobert Neyes abgegebene Kassenbericht ließ erkennen, dass der Verein finanziell gut aufgestellt ist. Über besondere sportliche Erfolge berichtete Lauftreff-Referent Andreas Decker. Jennifer Weber wurde Deutsche Meisterin im 24-Stunden-Traillauf, Bernhard Marake und Dieter Schottes wurden jeweils in ihren Altersklassen Bezirksmeister im Crosslauf. Außerdem wurden aufgrund ihrer sportlichen Erfolge elf Vereinsmitglieder im vergangenen Jahr 21 Mal in der Rheinland-Bestenliste und Martina Schulz in der Deutschen Bestenliste (25. Platz über 100 Kilometer) geführt. Für ihre herausragenden Leistungen erhielten Jennifer Weber und Martina Schultz eine besondere Ehrung durch den Verein. Martin Olk wurde zu seinem ersten Marathon gratuliert. Anschließend berichtete Referent Gesundheitskurse Wolfgang Reith über die durchgeführten Lauf- und Nordic Walking Kurse. Die beiden Kassenprüferinnen Martina Schulz und Antje Ueberholz bestätigten eine einwandfreie Kassenführung und schlugen die Entlastung des Vorstandes vor, die anschließend einstimmig erfolgte.

Petra Itschert-Rasch, Helene Gattes und Norbert Neyes wurden für ihr langjähriges Vorstandsengagement geehrt. Mit stehenden Ovationen aller Anwesenden und Auszeichnung mit der Ehrennadel des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) in Silber erfuhr Wolfgang Scholz für seine 14-jährige verdienstvolle und mit großen persönlichen Einsatz geführte Geschäftsführertätigkeit eine besondere Ehrung. Da Wolfgang Scholz nicht mehr antrat, werden dessen bisherige Aufgaben künftig durch den Vorstand wahrgenommen.

Nach einem Ausblick auf den am 25. Oktober vorgesehenen neunten Winterzeitlauf rund um die CGM Arena in Koblenz und die im nächsten Jahr geplanten Veranstaltungen schloss Vorsitzende Rosi Schütz-Schreeven die harmonisch verlaufene Mitgliederversammlung.