Leichtathleten der Realschule plus an der Römervilla zeigten starke Leistungen

Leichtathleten der Realschule plus an der Römervilla konnten mit sehr guten Leistungen bei der bundesweiten „Schulsport-Stafette“ überzeugen.

Bei spätsommerlichen Temperaturen nahmen die Leichtathleten der Realschule plus an der Römervilla an der Erstauflage der bundesweiten Schulsportwoche mit Wettkampfcharakter im heimischen Stadion teil. Auf Grund der Corona-Pandemie wurde in den letzten zwei Jahren kein Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ durchgeführt. Dieser dezentrale Wettkampf bot nun endlich den Schülern der Leichtathletik-Schulmannschaften die Gelegenheit, unter Wettkampfcharakter, ihr Leistungspotential abzurufen.

In den Disziplinen 75 Meter-Lauf, 800 Meter-Lauf, Kugelstoß, Ballwurf, Hoch- und Weitsprung konnten besonders Mayra Lange und Hannah Gesellgen bei den Mädchen und Marcel Kreller, Lars Niggemann, Martin Zabert, Noah Becker und Leon Kuppert bei den Jungen überzeugen. Besonders zu erwähnen sind die Leistungen von Leon Kuppert, der mit 5,98 Meter im Weitsprung und 1,78 Meter im Hochsprung die meisten Punkte zum Gesamtergebnis beitrug. Anfang September konnte Leon Kuppert bei den deutschen Meisterschaften der U16 Leichtathleten in Hannover mit einer Weite von 6,37 Meter glänzen und verpasste nur knapp den dritten Platz. Im Hochsprung wurde der für den LG Rhein-Wied startende Athlet mit übersprungen 1,79 Meter Sechster bei den deutschen Meisterschaften. Vielleicht gelingt es dem erst fünfzehnjährigen Leon in die Fußstapfen seines berühmten und erfolgreichen Vereinskameraden, des Zehnkämpfers Kai Kazmirek zu treten, der auch Schüler der Realschule in Mülheim-Kärlich war.

Sollte im nächsten Jahr der Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ bundesweit in der gewohnten Form wieder stattfinden, starten die Jungen in der Altersklasse II, Jahrgang 2005 bis 2008. Das Trainerteam, Peter und Harald Reif sowie Stefan Lakotta, hat sich zum Ziel gesetzt, mit der Schulmannschaft erneut um den Titel des Landesschulmeisters von Rheinland-Pfalz mitzukämpfen. Schon fünf Mal in den letzten zehn Jahren konnten die Leichtathleten der Realschule plus an der Römervilla das begehrte Ticket zum Bundesfinale nach Berlin lösen. Dazu sind natürlich auch der Einsatz und die Leistungsbereitschaft der Jungen erforderlich, um im Sommer 2022 mit verbesserten Ergebnissen gegen die starke Konkurrenz der anderen Schulen zu bestehen.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Mayra Lange: Weitsprung 3,90 Meter/75-Meter-Lauf 11,7 Sekunden/ Ballwurf 30 Meter

Hannah Gesellgen: Kugelstoßen 7,04 Meter/Ballwurf 30 Meter

Alina Syha: Weitsprung 3,60 Meter/75-Meter-Lauf 12,4 Sekunden

Leon Kuppert: Weitsprung 5,98 Meter/Hochsprung 1,78 Meter/75-Meter-Lauf 9,1 Sekunden

Martin Zabert: 800-Meter-Lauf, 2 Minuten 22 Sekunden

Marcel Kreller: 800-Meter-Lauf, 2 Minuten 35 Sekunden/75-Meter-Lauf 9,2 Sekunden

Emilio Scherbart: Weitsprung 5,10 Meter

Phillip Rams: Weitsprung 5,28 Meter/Hochsprung 1,45 Meter

Lars Niggemann: Kugelstoß, 4 Kilogramm, 12,16 Meter

Noah Becker: 800-Meter-Lauf 2 Minuten 28 Sekunden

Erik Daub: Ballwurf, 200 Gramm, 63 Meter

Christian Korb: Ballwurf, 200 Gram, 57 Meter/Hochsprung 1,55 Meter

Bericht von Harald Reif.