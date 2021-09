"Leider musste auch in diesem Jahr coronabedingt das Krebbelches-Fest unseres Männergesangvereins Cäcilia Löf auf dem Kergeshof ausfallen.

Damit wir nicht auf unsere Krebbelcher verzichten müssen, wurde beim MGV die Idee eines Angebotes Krebbelcher to go auf dem Hermann-Brachtendorf-Platz geboren. Lange vor dem offiziellen Beginn standen die Menschen bereits Schlange und nahmen zum Teil lange Wartezeiten für die Krebbelcher in Kauf. Die Sänger hatten schon mit einem guten Andrang gerechnet, der tatsächliche Ansturm überwog diesen bei weitem. Die Idee des MGV war ein voller Erfolg, zeigte es doch auf, dass zum einen die Löfer, Katteneser und Gäste aus anderen Orten unser Krebbelchesfest vermissen und zum anderen auch den Respekt für das Engagement unseres Männergesangvereins.

Ein dickes Dankeschön im Namen der Löfer und Katteneser, aber sicher auch im Namen der Kundschaft aus anderen Orten. Was bleibt? Es bleibt die Erinnerung an eine tolle Idee und gleichzeitig die Freude auf das Krebbelchesfest des MGV im nächsten Jahr, dann wieder traditionell auf dem Kergeshof."

Bericht von Johannes Liesenfeld, Ortsbürgermeister