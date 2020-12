Kita Breyer Vogelnest verabschiedet Inge Vieten

Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 12:15 Uhr

In den vergangenen fast 30 Jahren erfuhr Frau Vieten mit ihren Mitarbeiterinnen viele pädagogische Ansätze. Frau Vieten wurde 2011 als Personalrätin für unsere Gemeinde gewählt und hatte somit stets ein offenes Ohr für die Anliegen aller Beschäftigten in Brey. Bei der Auszeichnung zum „Zertifizierten Bewegungskindergarten“ 2013 trug Frau Vieten maßgeblich, durch ihre 60-stündige Fortbildung in Schönau mit Schwerpunkt „Bewegte Kindertagesstätte“, dazu bei. Als der Kreis Mayen-Koblenz, 2016, die AG „Natur und Umweltkitas“ aufbaute, war Frau Vieten von der ersten Stunde dabei. Neben gemeinsamen Aktionen mit Referenten/Kindergartengruppe beteiligte sie sich auch an den Sitzungen dieser Arbeitsgruppe. Der pädagogische Schwerpunkt im Alltag lag bei ihr in der ganzheitlichen Förderung der Kinder. Dies wurde durch vielfältige kreative Angebote – turnen, arbeiten mit Holz, Ausflüge ins Theater, an den Rhein oder zur Polizei – sehr geprägt. Die Elternarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Frau Vieten zeigte stets den offenen Austausch mit den Eltern. Dadurch fördert sie dauerhaft und nachhaltig die Akzeptanz zwischen dem Elternhaus und der Kindertagesstätte.

Auch bei den Begegnungen innerhalb von Brey, zum Beispiel die Gestaltung beim Advenstfenster, Beiträge zum Seniorennachmittag, aktive Mitgestaltung des „Mehrgenerationstreffen“ zwischen Kindergartenkinder und lebenserfahrenen Mitbürgern lag ihr am Herzen.