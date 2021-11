Karnevalsgesellschaft Müllowe hat eine neue Internetseite

Lang, lang ist es her, doch es ist endlich geschafft. Unter der Adresse www.kg-muelhofen.de begrüßt die Karnevalsgesellschaft Mülhofen ab dem 11. November alle Freunde des Karnevals aus Mülhofen, Bendorf und Umgebung auf ihrer neuen, aktualisierten Internetseite. Die alte Internetseite wurde nicht nur grundlegend überarbeitet, sie präsentiert sich im modernen Gewand für Desktop und mobile Endgeräte. Auf der Startseite findet man aktuelle Informationen zum Vereinsgeschehen und über geplante Veranstaltungen. Wer immer auf dem Laufenden bleiben möchte, ist auf der Internetseite eingeladen, sich zum Newsletter anzumelden. Dieser kommt dann auch wirklich nur wenn es Neuigkeiten gibt! Doch es gibt nicht nur aktuelles. Die Seite lädt zum Stöbern ein. Zu finden sind Berichte über diverse Gruppen innerhalb des Vereins und eine bunte Sammlung vieler Fotos aus vergangenen Tagen von Sitzungen, Umzügen und aus dem Wagenbau. Dieses Archiv soll in Zukunft noch wachsen, denn es ist bei weitem noch nicht komplett. Es lohnt sich also immer mal wieder reinzuschauen und beim Betrachten der alten Aufnahmen in der Vergangenheit zu schwelgen.

Dominik Pretz, erster Vorsitzender der KG freut sich, dass der Verein wieder up-to-date ist: „Eine ganze Weile waren wir nur über Facebook oder tatsächlich den persönlichen Kontakt zu erreichen. Eine Internetseite ist, wenn sie ordentlich aufgebaut ist und regelmäßig gepflegt wird, ein Aushängeschild des Vereins. Ich bin froh, dass wir hier aufschließen konnten und hoffe, dass wir auch entsprechend besucht werden. Ein ganz großer Dank gilt unserem Vorstandsmitglied Stephan Lütkemeier, der viel Mühe investiert hat und ein wie ich finde sehr gutes und sehenswertes Ergebnis erzielt hat. Also in diesem Sinne: viel Spaß beim Stöbern und Müllowe HELAU!“