Kanu Wanderfahrt durch das Rheintal

Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 10:08 Uhr

Freier Wassersportverein Vallendar Freier Wassersportverein Vallendar Freier Wassersportverein Vallendar

„Dies gelingt, da wir unsere Aktivitäten draußen und kontaktfrei ausüben können, bislang recht gut. Und so ging es vor kurzem mit einer kleinen Gruppe auf eine Fahrt durch das schöne Rheintal direkt vor unserer Haustür.

Gestartet wurde in Wellmich, also kurz hinter der Loreley bei St. Goarshausen. Die Strecke führte mit dem Strom entlang der schönen Städte und Weinberge im Rheintal in Richtung Vallendar. Obwohl wir uns hier in unserem heimischen Paddelrevier befinden und über die Saison natürlich häufig auf dem Rhein unterwegs sind, ist der Anblick der herrlichen Landschaft und der vielen Burgen vom Wasser aus immer wieder schön.

Mit einer kleinen Verpflegungspause zwischendrin konnten wir die 36 Kilometer gut bewältigen und kamen voller schöner Eindrücke am Bootshaus in Vallendar an. Es ist wieder einmal klar geworden, was einen Teil der Faszination am Kanusport ausmacht: Vom Wasser aus eine andere Perspektive einzunehmen ist wie das Eintauchen in eine andere Welt.“

Wenn Sie auch Interesse an einem Perspektivwechsel haben und das Paddeln lernen möchten: Am 22. und 23. August bieten wir einen weiteren Starterkurs in diesem Jahr an, als Blockkurs am Wochenende. Alle Infos auch unter www.fwv-vallendar.de.