Kamelle für die Astersteiner Grundschule

An der Grundschule Asterstein wurden im Rahmen der Aktion „Kamelle für unser Pänz“ liebevoll gepackte Rucksäcke mit Bonbons, Luftschlangen und anderen Leckereien an die Kinder verteilt.

Der große Koblenzer Rosenmontagszug war abgesagt – also auch keine Kamelle für die Kinder der Region. Um jedoch zumindest ein wenig Karneval in die Herzen der Jüngsten zu tragen hat die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) in Zusammenarbeit mit dem Verein „Ein Herz für unser Pänz“ und der Sparkasse Koblenz zur Karnevals-Malaktion an den Koblenzer Schulen aufgerufen. Verpackt wurden die Stoffbeutel von der Karnevals- und Bürgergesellschaft General von Aster und verteilt von Lehrkräften der Grundschule Asterstein.