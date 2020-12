Grüne packen beim Worldcleanup Day mit an

Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 12:21 Uhr

Da trauten die fleißigen Helfer des Ortsverbandes der Grünen Vallendar ihren Augen nicht: Was manche Leute achtlos in den Wald schmeißen, ist teils gefährlicher Sondermüll. So kam bei der Säuberung des Mallendarer Wäldchens einiges zusammen: Plastik, Styropor, Kanister, Abflussrohre, Feuerlöscher, Zigarettenstummeln, Glas, Autoteile und Hausmüll.

Wie auch schon letztes Jahr organisierte die OV Sprecherin Carmen Bohlender den Worldcleanup Day in Vallendar. Ziel war es, das Wäldchen auf dem Mallendarer Berg von Unrat zu säubern. Der Einladung folgten Privatpersonen, genauso wie viele Grünen der Verbandsgemeinde Vallendar und einige fleißige Grüne aus dem OV (Ortsverband) Höhr-Grenzhausen.

Grüne aus Urbar sammelten den Müll aus dem Krebsberg, andere räumten die Jahnstraße am Straßenrand, an den Böschungen und den Platz der Deutschen Einheit auf. So kamen außer 22 volle Müllsäcke große Gegenstände wie Feuerlöscher und Autoreifen aus dem Wald und können dort keinen Schaden mehr anrichten.

„Es ist schon erschreckend, wie einige Menschen mit der Natur umgehen“, so die Vorsitzende des Grünen Ortsverbandes Vallendar, Bohlender. "Achtlos und ohne den Gedanken an mögliche Folgen, wird jeglicher Unrat in den Wald geworfen. Alleine die vielen Glasscheiben die im Wald lagen, hätten bei dem trockenen Sommer jederzeit einen Brand verursachen können. Wir wollen mit der Aktion alle Bürger darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Natur für uns alle ist. Ich möchte mich bei jedem einzelnen Teilnehmer herzlich bedanken, der sich am Worldcleanup Day beteiligt hat. Auch nächstes Jahr werden wir wieder dabei sein“, Carmen Bohlender abschließend.