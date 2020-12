Freier Wassersportverein Vallendar auf Rhein und Weintour

Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 09:21 Uhr

„Es ist bereits Tradition: Zum Ende des Sommers geht es vom Bootshaus in Vallendar rheinabwärts bis nach Hammerstein. Da in diesem Jahr schon viele unserer geplanten Aktivitäten der Pandemie zum Opfer gefallen sind, war die Vorfreude darauf umso größer. In der Abendsonne vorbei an Schloss Engers und dem Neuwieder Deich, an Andernach und Leutesdorf mussten wir zum Ende hin dann doch gegen heftigen Wind anpaddeln. Aber gemäß der Tagesform diesmal zeitversetzt gestartet trafen wir pünktlich im Weingut Zwick ein, wo wir an langer Tafel, Corona konform, unter den Weinreben den Tag und die schöne Tour fröhlich ausklingen ließen. Damit neigt sich das Paddeljahr dem Ende zu.“

Auch im nächsten Jahr gibt es auf jeden Fall Starterkurse für Interessierte. Alle Informationen über den Verein sind tagesaktuell im Internet unter www.fwv-vallendar.de zu finden.