Eifelverein wanderte rund um Macken

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 16:16 Uhr

Vom Wanderparkplatz hinter Burgen geht es erst einmal vier Kilometer über schattige Waldwege den Berg hinauf. Oben angekommen wird man durch weite Fernblicke in den Hunsrück entschädigt. Durch den Wald geht es dann wieder ins Baybachtal hinunter und an diesem entlang noch einmal vier Kilometer zum Ausgangspunkt zurück.

Ein Mitwanderer hatte die Idee, ein weiteres Vereinsmitglied in Macken anzurufen. Bevor sich die Wanderer versahen, wurden sie in einen Garten gewinkt, wo eine Tafel mit heißem Kaffee und kalten Getränken auf sie wartete. Das Schöne am Wandern ist nicht nur das Wandern, sondern dass man immer wieder Leute trifft.