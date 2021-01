Drittklässler Grundschule Moselweiß spenden 800 Euro an Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz

„Obwohl wir auf so viel verzichten, übernehmen wir doch auch ein Stück Verantwortung. Zum einen für die eigene Gesundheit. Und noch mehr, für den Schutz von anderen Menschen vor dem Virus, das für so viele gefährlich sein kann. Wir finden, das ist ganz im Sinne von Sankt Martin“, erklären die Elternsprecher den Kindern. Eine halbe Stunde gemeinsam singen, lachen, erzählen und Sankt Martin feiern. Alle hatten viel Spaß dabei.

Hoffnung strahlt wie ein Licht. Diese Überschrift gaben die Kinder ihrer Advents-Postkarte. „Und die Kinder gehen mutig und voller Hoffnung voran, setzen sich ein und geben von dem, was sie haben. Das ist sehr vorbildlich“, lobt Initiator Tobias Jacobs stolz.

Da in diesem Jahr kein Martinsumzug stattfinden konnte, feierten die Kinder der Klassen 3a und 3b der Grundschule Moselweiß gemeinsam ein „online Laternen-Event“. Auf Initiative der Elternsprecher wurden alle Familien sowie die Lehrerinnen per Zoom zu einem Meeting eingeladen. Nachdem die Martinsgeschichte mit den Kindern gemeinsam erzählt wurde, stellte jedes Kind seine eigene Laterne vor.

Gebastelt wurden diese mit ihren Lehrerinnen in der Schule. Auch das Martinslied hat jede Familie zwar für sich vor dem Computer, auf dem Bildschirm aber gemeinsam mit allen anderen gesungen. Die Kinder wurden aufgerufen, ihre Laternen in die Fenster zu stellen, damit sie von dort aus für alle leuchten können. Die Idee und Initiative von Tobias Jacobs, dass die Kinder ihre Lieblings-Laterne auf ein A4-Blatt malen und aus allen Bildern eine adventliche Postkarte erstellt wird, kam bei allen direkt gut an. Diese Postkarte wurde an Familienmitglieder, Nachbarn und Freunde gegen eine Spende verkauft.

Stolze 800,- Euro sammelten die Kinder ein und spendeten den gesamten Betrag an die „Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz“. Der achtjährige Jan Wilke spielte sogar einen ganzen Nachmittag mit seiner Trompete auf der Löhrstraße und spendete den kompletten Betrag für die gemeinsame Aktion.