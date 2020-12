Dieblicher Pfadfinder feierten 40. Stammesjubiläum per Livestream

Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 16:34 Uhr

„Hinter uns liegen 40 grandiose Jahre voller Abenteuer und unvergesslicher Erlebnisse auf zahlreichen Fahrten und Lagern. Mit Pi mal Daumen lässt sich errechnen, dass wir in unserer Stammesgeschichte auf mehrere Tausend Gruppenstunden kommen – unfassbar!

Noch vor ein paar Monaten dachten wir, wir würden am Moselvorgelände mit großem Lagerfeuer einen Tanz in den Mai feiern. Am nächsten Morgen wären wir zum Klang von paukenden Topfdeckeln im stinkenden Mief der Kothe oder des Felixzeltes aufgewacht. Draußen würden vermutlich schon die ersten Wölflinge toben und ein Purzelbaum-Contest auf der Wiese veranstalten.

Morgenrunde, Yankee Doodle oder Muffin Man, Frühstück, Porridge und Kakao, gefolgt von viel spannendem Programm. So hätten wir uns das diesige Wochenende erhofft. Und eins sei klar: Wir holen das alles nach.“

Eine Feier am Jubiläumstag fand aber trotzdem statt. Per Treverer-Livestream mit mehr als 40 Zuschaltungen (von Kanada bis Bulgarien) traf man sich virtuell. Es wurde zusammen gesungen und geknobelt und dabei vom Vorstand eine Fotoschau der vierzigjährigen grandiosen Stammesgeschichte präsentiert.

Als besondere „Geburtstags-Überraschung“ bekommt jedes aktive Mitglied eins der neuen, wunderschönen Stammes-T-Shirts geschenkt, die ebenfalls beim Livestream vorgestellt wurden. Die Motive hierfür waren aus einem stammesinternen Wettbewerb hervorgegangen.

Alle Infos über die Dieblicher Pfadfinder gibt es im Internet unter www.stamm-treverer.de.