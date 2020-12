BBBank spendet an das städtische Ludwig Museum

Archivierter Artikel vom 26.06.2020, 15:05 Uhr

Das Ludwig Museum in Koblenz freut sich über eine Spende der BBBank in Höhe von 2500 Euro.

Kürzlich nahm Marko Sommer, Museumspädagoge und Initiator der Ausstellung des Buchillustrators Torben Kuhlmann, den symbolischen Spendenscheck stellvertretend für das Museum von der Filialdirektorin der BBBank, Ilka Kimmel, entgegen. Die Spende fließt in die Ausstellung „Mauslandung in Koblenz“ – Die Fliegerei-Abenteuer von Torben Kuhlmann, deren Eröffnung für den 1. November geplant ist.

Die Mittel werden insbesondere genutzt um einen Katalog in Form eines Mitmachhefts zu gestalten, der kostenfrei Kindern und Jugendlichen sowie Familien zur Hand gegeben werden kann. Die Ausstellung leistet mit den sehr atmosphärischen Werken Kuhlmanns nicht nur einen Beitrag zur Begeisterung für Kunst, sondern nimmt mit den Geschichten auch den Forschergeist und die Leseförderung in den Blick. So wird die Ausstellung ergänzt mit Objekten und Versuchen rund um das Thema Fliegen und Weltall, Hörstationen sowie einer Leseecke.