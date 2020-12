Anwohner und BI „Unsere Altstadt“ freuen sich über Neugestaltung rund um „Amber-Baum“

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 11:24 Uhr

Anwohner und BI „Unsere Altstadt“ freuen sich über die Neugestaltung rund um den „Amber-Baum“ am Eingang des Altengraben. Dank an die Stadtämter für die kooperative Umsetzung.

„Ein gelungener Schritt zur Aufwertung des Altengraben“ ist die einhellige Meinung der Bürgerinitiative „Unsere Altstadt“ über die Neugestaltung der Sitzbänke (mit integrierten Abfallbehältnissen) rund um den Amber-Baum am Beginn der Fußgängerzone. Vor 30 Jahren wurden Baum und Bank aus Anlass eines Jubiläums der Firmen Krepele für die damals fertig gestellte Fußgängerzone im Altengraben gespendet. Christoph Krepele, der aus diesem Grund auch am Treffen der BI teilnahm freute sich, dass die Spende von damals so prächtig gedeiht und nun wieder ins rechte Licht gesetzt werden konnte.

Diese Neugestaltung ist dem positiven Zusammenwirken verschiedener Ämter der Stadt Koblenz nach Forderungen der BI zu verdanken. Wenn jetzt noch der Masterplan Licht (durch einheitliche Setzung von Altstadtleuchten), die Innenhofgestaltung zwischen Altengraben und Altenhof (Gestaltungsbeginn im Oktober dieses Jahres angesetzt) und eine verbesserte Bewerbung erfolgen würde (immerhin schon im August 2013 bei einem Ortstermin der Stadtverwaltungsspitze vorgetragen) wäre ein großer Wunsch der Anlieger erfüllt. Immerhin handelt es sich beim Altengraben um eine der ältesten Straßen der Stadt. Erste Ansiedlungen erfolgten hier schon in der Vorgeschichte auf den Sandbänken eines Nebenarmes der Mosel, in den später der Stadtgraben mündete. 1376 erstmals urkundlich als „Am Graben“ erwähnt, wurde der Straßenzug 1944 fast vollständig zerstört. Der Altengraben, einst Eigentümer- und Inhaber geführte Fachgeschäftsstraße hat zwischenzeitlich sich durch die Geschäfte unserer ausländischen Mitbürger zu einer Straße mit internationalen Flair gewandelt. Da passt sich gerade der Amber-Baum, der seinen Ursprung in Mittelamerika und Vorderasien hat, sehr schön ein. In den Jahren des Wiederaufbaues erlebt die einstige Prachtstraße, durch die sogar die Straßenbahn fuhr, eine Renaissance und strukturiert sich seit einigen Jahren durch engagierte Hauseigentümer neu.

Für die Anlieger und die BI ist die Neugestaltung rund um den Amber-Baum erst der Beginn einer von der Stadt unterstützten Aufwertungskampagne. Vieles gibt es noch zu tun, aber diese erfolgreiche, gemeinsame Aktion lässt hoffen.