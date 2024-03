Plus Rheinland-Pfalz

Umstrittene Ausbaubeiträge: Weshalb Rheinland-Pfalz an ihnen festhalten will

Von Ursula Samary

i Müssen Straßen saniert oder ausgebaut werden, müssen sich Anlieger in Rheinland-Pfalz an den Kosten beteiligen. Mit dieser Pflicht geht unser Bundesland mittlerweile einen Sonderweg. Foto: Marijan Murat/picture alliance / /dpa

Nordrhein-Westfalen macht Schluss den teuren Straßenausbaubeiträgen. Somit ist Rheinland-Pfalz das einzige Bundesland, in dem die Beiträge noch verpflichtend gezahlt werden müssen. Während also in anderen Bundesländern die Kosten übernommen werden, verteidigen die Fraktionen der rheinland-pfälzischen Ampel die bundesweit einzige Praxis.