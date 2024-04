Temperaturen bis 21 Grad erwartet

Anzeige

Offenbach (dpa/lrs) – Temperaturen von bis zu 21 Grad werden am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet. Dabei wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselnd bewölkt sein. Auch mit einzelnen Schauern müsse gerechnet werden, teilten die Metrologen am Samstag in Offenbach mit. Der Wind weht mäßig bis frisch, vereinzelt werde es stürmische Böen geben. Zum Start in die neue Woche wird sich das Wetter nach der DWD-Vorhersage nicht viel ändern: Erwartet werden bis 21 Grad bei wechselnder Bewölkung und etwas Regen.

DWD-Vorhersage