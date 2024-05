Prozess wegen Körperverletzung mit Todesfolge beginnt

Anzeige

Frankenthal (dpa/lrs) – Vor dem Landgericht Frankenthal beginnt am Montag (11.30 Uhr) ein Prozess wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen einen 30 Jahre alten Angeklagten. Der Mann ohne festen Wohnsitz soll einem Jobcenter-Mitarbeiter in Neustadt/Weinstraße im September 2023 mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, was zu dessen Tod geführt haben soll. Zudem wird ihm Diebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft und ist dem Gericht zufolge mehrfach vorbestraft. Die Tatvorwürfe streite er bislang ab. Es gibt Fortsetzungstermine bis Mitte Juli.

Homepage