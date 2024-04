Beifahrerin bei Autounfall schwer verletzt

Anzeige

Landau (dpa/lrs). Bei einem Autounfall in Landau ist eine Frau schwer verletzt worden. Der 61 Jahre alte Fahrer des Wagens sei zu schnell in einen Kreisverkehr gefahren und habe am Samstagmittag die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto überschlug sich und die Beifahrerin wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie kam in ein örtliches Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 140.000 Euro geschätzt.

