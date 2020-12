Frankfurt

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport will wegen des dauerhaften Corona-Einbruchs Tausende Jobs streichen. In seinem Bericht zur ersten Jahreshälfte sieht Fraport-Chef Stefan Schulte zwar den Tiefpunkt der Beschränkungen des Luftverkehrs durchschritten, er stimmt aber zugleich alle Beteiligten auf eine lange Durststrecke ein. Noch in den Jahren 2022/2023 dürften die Passagierzahlen am Drehkreuz nach seiner Einschätzung um 15 bis 20 Prozent unter den bisherigen Höchstwerten liegen, mit entsprechend weniger Arbeit für die Beschäftigten.