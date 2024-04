Wirges – Sachbeschädigung an Kapelle ***Zeugen gesucht***

Im Zeitraum vom 05.04.2024 bis zum 12.04.2024 kam es zu einer Sachbeschädigung an der sich auf dem Steimel in Wirges befindlichen katholischen Kapelle.

So wurden hier durch unbekannte Täter mittels Hammer drei der Fenster eingeschlagen. Zu einem Diebstahl kam es nicht. Näheres zur Tat und / oder den Tätern liegt bislang nicht vor. Hinweise werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten.



