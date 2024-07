Mehrere Unfälle mit Verletzten im Dienstgebiet der PI Montabaur

Anzeige



Um 09:35 Uhr verunfallte eine 18-jährige Leichtkraftradfahrerin auf der K 113 bei Neuhäusel und verletzte sich am Oberschenkel. Die junge Frau stürzte mit ihrer Honda bei Regenwetter alleinbeteiligt in einer Rechtskurve und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Die Sachschäden werden im unteren dreistelligen Eurobereich geschätzt.

Um 12:55 Uhr kam es dann zu einem Verkehrsunfall auf der Rheinstraße L307 in Mogendorf in Fahrtrichtung der Autobahnanschlussstellen. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus dem Westerwald beschleunigte seinen BMW mit Heckantrieb ausgangs des Kreisverkehrs so stark, dass er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in den Gegenverkehr schleuderte. Dort kollidierte er in der Folge frontal mit dem PKW einer entgegenkommenden Familie aus dem Raum Andernach. Hierbei wurden vier Personen leicht verletzt, darunter auch ein einjähriges Kind. Alle Verletzten wurden durch das DRK in umliegende Krankenhäuser, bzw. in eine Kinderklinik verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 307 für ca. eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem DRK noch die Feuerwehr, die eine verletzte Person aus einem Auto befreien musste sowie eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt.

Um 13:50 Uhr kam es dann noch zu einem weiteren Unfall mit zwei beteiligten Krafträdern bei Selters. Ein 16- und 17-jähriges Geschwisterpaar aus Hamburg und im Westerwald zu Besuch befuhr die Kreisstraße 132 aus Richtung Selters kommend in Richtung L 307/Nordhofen. In einer Linkskurve und im Einmündungsbereich in Richtung Nordhofen stürzten beide mit ihren Maschinen gleichzeitig aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regenwetter. Beide jugendlichen Geschwister wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und vom DRK zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Montabaur zugeführt. An den zwei 125er-Krafträdern entstanden Sachschäden von ca. 2500 Euro.



