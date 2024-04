Lohrheim. Straßenverkehrsgefährdung durch betrunkene Pkw-Fahrerin

Am Freitag, den 19. April, meldete eine Verkehrsteilnehmerin gegen 11:15 Uhr einen unsicher geführten Pkw in der Schaumburger Straße.

Es sei bereits mehrfach beinahe zu Zusammenstößen mit anderen Fahrzeugen gekommen. Die Fahrerin sei letztendlich gegen einen Bordstein gefahren und scheine alkoholisiert zu sein.

Durch die eingesetzten Beamten konnte in der Folge bei der 73-jährigen Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Da sie vor Ort nicht in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde sie zur Dienststelle der Polizeiinspektion Diez gebracht, wo ihr durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

Weiterhin konnten am Pkw der 73-Jährigen im Heckbereich frische Unfallschäden mit roten Lackanhaftungen festgestellt werden. Die Dame konnte allerdings keine Angaben zu einem möglichen Unfallort machen. Potentielle Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.



