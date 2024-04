Idar-Oberstein

Gesucht wird heller Pkw-Kombi mit Bernkastel-Kues-Kennzeichen, welcher auf der Fahrerseite stark beschädigt wurde.

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 09.04.2024, um 17.45 Uhr, wurde in der Jenaer Straße in Idar-Oberstein ein geparkter Opel Astra von einem vorbeifahrenden Pkw-Kombi mit BKS-Kennzeichen gestreift und stark beschädigt.