versuchter Diebstahl eines Quad

Im Zeitraum 01.04.2024, 23:00 Uhr bis 02.04.2024, 07:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Straße Im Eichsfeld ein neuwertiges Quad, welches in einer unverschlossenen Garage auf dem rückwärtigen Grundstück stand, zu entwenden.

Anzeige

Die Täter dürften das Quad über die Wiese geschoben haben, um es vermutlich anschließend aufzuladen.



Die Tat scheiterte entweder an einem Holzstapel, den sie nicht passieren konnten, oder weil sie bei der Tataufführung gestört wurden.



Eine Zeugin beobachtet gegen 04:30 h eine verdächtige, jüngere, männliche Person. Diese wird wie folgt beschrieben:



Ca. 180 cm groß, sehr schlank, komplett dunkel/ schwarz gekleidet. Eng geschnittene Hose mit Taschen an den Beinen. Schwarze Kappe und Halstuch bis unter die Augen gezogen. Jacke hatte am linken Arm ein Engelbert-Strauss-Logo.



Hinweise zu der vorgenannten Tat, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell