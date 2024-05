Puderbach

Diebstahl eines E-Scooters

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Donnerstagnachmittag ist im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr in der Mittelstraße in Puderbach ein E-Scooter gestohlen worden.