Wissen

Unfallflucht auf dem Parkplatz der BBS

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Donnerstagmorgen, 25. April 2024 stellte eine 20-jährige Pkw-Fahrerin ihren weißen Ford Fiesta auf dem Parkplatz an der Dörnerstraße bei der Berufsbildenden Schule Wissen ab. Als sie am frühen Nachmittag wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass das Gehäuse des rechten Außenspiegels zerschlagen oder durch einen Zusammenstoß mit einem anderen Pkw zerbrochen worden war.