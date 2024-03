Hilfsbereitschaft führt zu Führerscheinverlust

Nach einem Beziehungsstreit in den frühen Morgenstunden des 16.03.2024 bat eine 19-jährige Dame um Obdach der Polizeiinspektion Straßenhaus, da sie sich ohne Haustürschlüssel aus dem gemeinsamen Zuhause ausgesperrt hatte und ihr Freund scheinbar eingeschlafen war.

Aufgrund der Außentemperaturen wurde ihr der Aufenthalt natürlich gestattet. Als später der erwachte 25-jährige Freund zunächst zu Fuß bei hiesiger Dienststelle vorbeikam um seine Freundin in Empfang zu nehmen, weckte dies aufgrund der merkbaren Alkoholisierung der beiden Beteiligten den Argwohn der Beamten. Sicherheitshalber wurde der Freund gefragt, ob er auch ja nur zu Fuß erschienen sei, was bejaht wurde. Eine entsandte Streife konnte den 25-jährigen dann kurz darauf im Bereich seiner Wohnanschrift als fahrunsicheren Führer seines Fahrzeuges antreffen. Ein kurzer Fluchtversuch scheiterte und der angebotene Alkoholtest ergab 0,72 Promille. Daher erfolgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.



