Fahren ohne Fahrerlaubnis

In den frühen Morgenstunden des 27.04.2024 fiel einer Streifenbesatzung auf der Linzhausenstraße in Linz ein Mietwagen auf, welcher trotz hervorragender Wetterverhältnisse mit eingeschalteter Nebelschlussleuchte fuhr.

Als die Beamten den 22-jährigen Fahrzeugführer aus dem Rhein-Sieg-Kreis anhielten, um ihn auf das Fehlverhalten hinzuweisen, stellten sie gleich einen weiteren Verstoß fest: Im Fahrzeug, welches für fünf Personen ausgelegt ist, hatte noch ein sechster Mitfahrer im Kofferraum Platz gefunden.

Der Fahrzeugführer konnte im Weiteren lediglich eine Fahrerlaubnis aus den Arabischen Emiraten vorweisen, welche auf Grund der mehr als sechsmonatigen Wohnsitzname des Fahrerlaubnisinhabers in Deutschland, keine Gültigkeit mehr hatte.

Die Fahrt wurde demnach für alle sechs Personen beendet. Der 22-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.



