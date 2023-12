Feststellung unerlaubter Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Koblenz

Koblenz, Kaiserslautern, Kassel, Saarbrücken, Trier, Frankfurt am Main (ots) – Der im Jahr 2022 ansteigende Trend (siehe hierzu unsere Pressemitteilung vom 19.12.2022) bei den durch die Bundespolizeidirektion Koblenz festgestellten unerlaubten Einreisen hat sich mit 507 Feststellungen auch im Januar 2023 fortgesetzt.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Dies entspricht einer Steigerung von 122 % im Vergleich zum Januar 2022.



Die monatliche Gesamtübersicht der Feststellungen unerlaubt eingereister Personen durch die Bundespolizeidirektion Koblenz in den Jahren 2021 bis Januar 2023 finden Sie in der beigefügten PDF-Datei.



