Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ein Lkw mit einem gelb – grünen Auflieger rangierte in der Straße und beschädigte hierbei die Dachrinne einer Halle. Der Fahrer stieg zunächst aus und schaute sich die von ihm verursachte Beschädigung an, verließ jedoch die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 800.- EUR zu kümmern.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



