Sachbeschädigung durch Feuer auf dem Gelände des EKG in Adenau – Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Dienstag, den 23.04.2024, 17:00 Uhr bis Mittwoch, den 24.04.2024, 07:00 Uhr, kam es auf dem Gelände des Erich-Klausener-Gymnasium in Adenau zu einer Sachbeschädigung.

Durch bislang unbekannte Täter wurde eine mit Plexiglas umhüllte Infotafel eines Schulkiosks angezündet. Hierdurch kam es zu einer massiven Beschädigung an der Infotafel. Zu einem Gebäudeschaden ist es glücklicherweise nicht gekommen.



Die Polizei sucht nun Zeugen. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem/den Täter/n geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Adenau (Tel. 02691 – 925 0 oder per Mail unter piadenau@polizei.rlp.de)



