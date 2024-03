Rollerdiebstähle im Stadtgebiet

Diese konnten teilweise noch am Freitag wieder aufgefunden werden. Hierbei wurden durch die Polizei entsprechende Spuren gesichert, die nun in den eingeleiteten Ermittlungsverfahren ausgewertet werden.

Im Laufe des Samstages kam es im Stadtgebiet zu einem weiteren Rollerdiebstahl. Auch hier konnte das Kraftfahrzeug wenig später in der Nähe beschädigt aufgefunden werden.

Alle gestohlenen Roller waren im öffentlichen Raum abgestellt und nicht besonders gesichert. Die Polizei rät dazu, Krafträder und auch alle anderen Zweiräder anzuketten oder z.B. in Garagen abzustellen.



