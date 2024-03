Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall

Am 19.03.2024 gegen 14:45 Uhr befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis die L 82 aus Bell kommend in FR Ettringen.

Anzeige



Aus bislang ungeklärter Ursache, kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Krad mehrfach.



Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Am Motorrad entstand Totalschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell