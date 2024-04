Mayen

Das Sicherheitsmobil und die Einstellungsberatung der Polizei sind in Mayen...

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 23.04.2024 wird die Polizeiinspektion Mayen in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr mit dem Sicherheitsmobil und den Kolleginnen und Kollegen der Einstellungsberatung auf dem Marktplatz in Mayen sein.